Около 20 медучреждений построят на Ямале за пять лет

ТАСС, 4 декабря. Девятнадцать медицинских учреждений для лечения различных заболеваний будут построены в течение пяти лет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в округе.

"Осенью этого года в Ноябрьской больнице открылось первое на Ямале отделение медицинской реабилитации. В ближайшие три года мы планируем ввести в эксплуатацию шесть новых больниц и поликлиник. Строительство еще 12 учреждений здравоохранения закончим в течение пяти лет, в том числе поликлиник в Ноябрьске, педиатрический комплекс в городе Губкинский и участковую больницу в селе Антипаюта", - сказал он.

Кроме того, по словам Артюхова, в регионе в это период планируется построить радиологическое отделение для пациентов с новообразованиями. В результате на Ямале будет сформирован центр для борьбы с онкологией.

"Также болезни системы кровообращения ежегодно уносят большое количество жителей в округе. Надо развивать диагностику. <...> Кроме того, в следующем году будет полностью закрыта потребность в медицинском оборудовании для ЛОР-кабинетов во всех поликлиниках округа", - добавил губернатор.