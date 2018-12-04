Выпуск муксуна в реки Ямала планируют увеличить в 2019 году в пять раз

ТАСС, 4 декабря. Выпуск в реки Ямала муксуна, выращенного на Собском заводе - единственном в Арктике предприятии по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб, планируется увеличить в пять раз в 2019 году. В текущем году завод выпустил 5 млн мальков муксуна, сообщил во вторник губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел.

Запрет на вылов муксуна был введен на Ямале в 2014 году из-за истощения стада рыбы и действует до сих пор. Восстановить стада северной деликатесной рыбы планируется в течение 10-12 лет.

"Собский рыбоводный завод, который мы построили вместе с компанией "Новатэк", постоянно наращивает объемы работ. В этом году в реки Ямала Собский комплекс отправил свыше 32 млн мальков, из которых пять млн - это муксун. Его выпуск в следующем году планируется увеличить в пять раз", - сказал он.

Артюхов добавил, что дополнительно власти планируют построить подобный завод на реке Таз. В данный момент его проектирование подходит к концу, строительство завода должно начаться в 2019 году.

Муксун - пресноводная рыба из семейства сиговых. В длину достигает 0,75 м, весом до 8 кг. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах на полуострове Таймыр. Муксун считается ценной промысловой рыбой, деликатесом.

Собский рыбоводный завод был введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство ЯНАО и компания "Новатэк".