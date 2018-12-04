Татарстан получит более 3,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Здравоохранение"

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Татарстан получит из федерального бюджета порядка 2 млрд рублей на переоборудование сердечно-сосудистых центров и 1,5 млрд рублей на развитие онкослужбы в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщила журналистам первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"Татарстанцы-медики защитили в рамках национального проекта "Здравоохранение" свой региональный проект по развитию медицины. Татарстан получит около 2 млрд на переоснащение сердечно-сосудистых центров, 1,5 млрд - на онкослужбу. Будут переоснащены три диспансера - в Набережных Челнах, Альметьевске и Казани", - сказала Яковлева. Как уточнили ТАСС в пресс-службе минздрава Татарстана, сроки финансирования - 2019-2021 годы.

В этот период регион также будет получать из федерального бюджета средства на переоснащение детских поликлиник, информатизацию - 183 млн рублей ежегодно. По словам Яковлевой, средства предоставляются не только на переоснащение медучреждений, но и на выстраивание системы оказания медицинской помощи.

"Сюда входит и подготовка квалификации специалистов. Здесь, конечно, будут информатизация, оборудование, целевые показатели будут, по смертности четко расписано, какое количество людей пройдет диспансеризацию. Это должна быть система оказания медицинской помощи - начиная от профилактики и заканчивая реабилитацией", - уточнила Яковлева.

Первый замглавы Минздрава РФ также заявила, что у Татарстана есть шансы стать пилотным регионом, где будет выстроена подобная система, которую в перспективе планируется распространить во всей стране.