В Хабаровском крае на переобучение людей предпенсионного возраста выделят 37 млн рублей

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Более 35 млн рублей выделят Хабаровскому краю из федерального бюджета на переобучение людей предпенсионного возраста, еще 2 млн рублей направят из бюджета региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства губернатора и правительства края.

"Со следующего года в Хабаровском крае начнется переобучение людей предпенсионного возраста. Разработать программу рекомендовали всем субъектам в Министерстве труда и соцзащиты России. <...> Финансирование программы идет по линии федерального бюджета в рамках национального проекта "Старшее поколение". Хабаровский край получит более 35 млн рублей, 2 млн рублей выделено на софинансирование из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из нововведений программы станет выделение субсидий работодателям, которые самостоятельно будут решать вопрос повышения квалификации своих сотрудников. На каждого из специалистов они смогут получить до 30 тыс. рублей. Работа также будет вестись в центрах занятости населения.

Как сообщили ТАСС в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, программа рассчитана на 2019 год, ожидается, что поднять свой профессиональный уровень либо получить новую профессию смогут около 400 человек. Программа стартует в феврале следующего года.

"Обучение будет вестись на базе нескольких образовательных учреждений. Курсы будут вестись от одного до 10 месяцев в зависимости от специальности, можно будет обучиться на оператора ЭВМ, бухгалтера, на другие специальности", - сказали в комитете.

Сейчас на предприятиях края официально трудоустроены 19,8 тыс. жителей предпенсионного возраста. Наибольшее их число - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.