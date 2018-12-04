Мурманские власти планируют организовывать круизы на Северный полюс до 2035 года

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Круизы из Мурманска на Северный полюс могут осуществляться до 2035 года. Ежегодно эту территорию в составе организованных групп посещает более 500 туристов, сообщила председатель постоянного комитета Мурманской областной думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова на заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по культурной политике и туризму, которая прошла во вторник в Пскове.

"Ежегодно из порта Мурманск отправляется 5 круизов на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы", в общей сложности путешествие совершают более 500 человек ежегодно. По информации "Атомфлота", в настоящее время использование атомных ледоколов для организации круизов на Северный полюс запланировано как минимум до 2019 года. При благоприятном развитии событий данный туристический продукт может реализовываться вплоть до 2035 года", - сказала Круглова.

Она также добавила, что примерная стоимость круиза на Северный полюс составляет от $6 до $7 тыс.

"Проблемой круизов на Северный полюс является низкая степень вовлеченности туристкой отрасли Мурманской области. За годы реализации этого продукта сложилась практика, предусматривающая одну ночевку в Мурманске без посещения достопримечательностей. Учитывая высокую платежеспособность клиентов и стабильный поток, целесообразно проработать совместно с туристическими компаниями возможность организации береговой программы для пассажиров данных круизов", - сказала Круглова.

О комитете ПАСЗР

Заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму состоялось в Пскове во вторник. В заседании приняли участие депутаты из Калининградской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, Карелии, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму был создан в июне 2012 года. Среди основных задач комитета - повышение качества государственной политики в сфере культуры и туризма, содействие сохранению и развитию региональных учреждений культуры, национально-культурных традиций, улучшение законодательных основ государственного контроля в области охраны объектов культурного значения.