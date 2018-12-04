Нижегородские волонтеры приняли 1,2 млн анкет по конкурсу "Великие имена России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Нижегородские волонтеры приняли 1,2 млн анкет из нескольких городов России в рамках проекта "Великие имена России" по 15 аэропортам страны. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

"В обработке данных принимают участие 60 волонтеров: они вручную перебирают бюллетени, собранные их коллегами из других регионов. Всего в центр обработки поступило 1,2 млн анкет из нескольких городов страны: Казань, Нижнекамск/Набережные Челны (аэропорт "Бегишево"), Уфа, Чебоксары, Самара, Пенза, Нижний Новгород, Калуга, Белгород, Воронеж, Ставрополь, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Москва (аэропорт "Домодедово")", - сказал представитель пресс-службы.

С работой центра подсчета голосов конкурса ознакомился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, конкурс "Великие имена России" стал по-настоящему народным. "Это по-настоящему просветительский проект, который позволил возродить интерес к истории Нижегородской области и к истории России. Очень здорово, что на призыв поучаствовать в этом проекте откликнулось большое количество волонтеров: их хочется отдельно поблагодарить", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

По словам главы региона, на сайте проекта "Великие имена России" проголосовали 123 тыс. нижегородцев, на последнем этапе в лидеры выбились три кандидата: Максим Горький, Козьма Минин и Валерий Чкалов. В результате онлайн-голосования имя летчика Валерия Чкалова лидирует в списке названий для аэропорта региона.

Проект по присвоению аэропортам РФ имен великих людей начался 11 октября и продлился до 30 ноября, результаты планируется подвести 5 декабря. Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, он реализовывается в формате общенационального конкурса, что позволит, по мнению организаторов, обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений. Жители России сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. Инициаторы проекта - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.