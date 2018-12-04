Глава Адыгеи пригрозил коммунальщикам прокуратурой в случае их неготовности к снегопадам

МАЙКОП, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пригрозил коммунальным службам республики прокуратурой в случае, если они будут не готовы к работе в период сильных снегопадов. Об этом сам Кумпилов сообщил во вторник на совместном заседании республиканской антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

"Если повторится ситуация, когда коммунальные службы не справятся со своей задачей, как это произошло в Майкопе, должны быть приняты меры прокурорского реагирования", - сказал он. При этом Кумпилов указал коммунальщикам на необходимость использования для расчистки снега на тротуарах и площадях малой техники, которая не разрушает плиточное покрытие.

Говоря о предстоящих новогодних праздниках, Кумпилов дал поручение определить места проведения крещенских празднеств и обустроить там безопасные купели. Кроме того, он напомнил муниципальным властям о необходимости подготовки населенных пунктов к народным новогодним гуляниям: смонтировать уличную иллюминацию, установить елки на площадях, украсить торговые точки и кафе.

В пресс-службе главы региона ТАСС также сообщили, что в рамках совещания врио министра внутренних дел республики Мурадин Брантов доложил о проведении комиссионных проверок праздничных объектов на предмет их соответствия требованиям инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Как ожидается, места проведения мероприятий и прилегающие территории обследуют и взяты под полицейскую охрану. "В праздничные дни полиция перейдет на усиленный режим несения службы", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, начальник УФСБ России по Адыгее Виктор Шаменков проинформировал, что в текущем году была проверена антитеррористическая защищенность объектов с массовым пребыванием граждан. В результате внесено 155 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности. Привлечены к административной ответственности руководители 10 организаций.