Новогоднее оформление Оренбурга посвятят театрам города

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новогоднее оформление в городе Оренбурге будет посвящено местным театрам, во вторник сообщает пресс-служба городской администрации.

"2019 год объявлен Годом Театра, поэтому концепция оформления областного центра посвящена театрам города. Праздничные баннеры, рассказывающие об истории создания театра, составе трупп, появятся на основных магистралях города", - говорится в распространенном сообщении. По данным пресс-службы, всего в городе появится более 30 подобных баннеров.

Как рассказала замначальника управления градостроительства и архитектуры администрации города, главный художник Оренбурга Наталия Бровко к новому году главная улица - Советская - будет оформлена антивандальными узорами и подсветками.

Главная елка традиционно будет установлена в сквере у Дома советов - центральном месте праздничных гуляний. Сам сквер будет оформлен по мотивам сказки "Щелкунчик". Новогоднюю елку украсят переливающиеся в солнечную погоду шары, светодиодные влагостойкие гирлянды, мишура и снежинки. В сквере появятся театральные софиты, которые будут подсвечивать кроны деревьев.

Для работы светового фонтана будет установлено 72 тыс. светодиодов. Лазерные установки, работающие вместе с музыкальным сопровождением, по словам Бровко, будут создавать эффект плавающих огоньков.

В ледяном городке появятся Дед Мороз и Снегурочка, мини-сцена для фотографий, лабиринт, горки. Всего в городе к новогодним праздникам будет установлено порядка 500 хвойных и светодиодных елок.