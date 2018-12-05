Технопарк в Улан-Удэ будет производить комплектующие для самолетов МС-21

УЛАН-УДЭ, 5 декабря. /ТАСС/. Промышленный технопарк в Улан-Удэ будет производить некоторые комплектующие для среднемагистральных самолетов МС-21, сборкой которых сейчас занимается Иркутский авиационный завод, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

"Освоение производства дюймовых трубопроводов для среднемагистральных самолетов МС-21 станет одним из основных проектов [наряду с серийным производством легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" (ТВС-2ДТС) и вертолета VRT-500] на площадке промышленного технопарка в Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

Финансовую поддержку трем основным проектам технопарка, в том числе производству комплектующих для МС-21, окажет Минпромторг: на производство трубопроводов для МС-21 из федерального бюджета будет выделено 82 млн рублей.

Создание промышленного технопарка в Улан-Удэ было инициировано в 2017 году главой Бурятии Алексеем Цыденовым, в целом инвестиционный проект "Создание промышленного технопарка" оценивается примерно в 2,2 млрд рублей.

МС-21 - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела. Разработка лайнеров семейства ведется ПАО "Корпорация "Иркут" при участии ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева" (входят в состав Объединенную авиастроительную корпорацию). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске.