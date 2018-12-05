Главную площадь Твери переименовали в честь святого благоверного князя Михаила Тверского

ТВЕРЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Главную площадь Твери - Советскую переименовании в среду в честь князя Михаила Тверского. В городе проходят торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя, который принял мученическую смерть в Орде в XIV веке, передает корреспондент ТАСС.

"В истории Твери и тверской земли есть имена, которые нам дают полное основание гордиться историей города и края. Многие из них увековечены в названии улиц и площадей. Сегодня в День памяти святого благоверного князя мы стоим на площади, которая носит имя великого воина - Михаила Тверского. С сегодняшнего дня, я надеюсь, эта площадь будет в сердцах наших граждан", - сказал на церемонии переименования губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ранее сообщалось, что большинство депутатов городской думы Твери приняли решение о переименовании главной площади. Бывшая Советская площадь, ныне имени Михаила Тверского, расположена в центре Твери, занимает 152 кв. метров. В окружающих площадь зданиях размещаются резиденция губернатора Тверской области и другие административные структуры. На площади установлен памятник князю Михаилу Тверскому.

Михаил - князь Тверской (1282-1318), великий князь Владимирский (1305-1318), вел борьбу с московским князем Юрием Даниловичем за ханский ярлык на великое княжение. После победы в Бортеневской битве (1317) над объединенным войском московского князя и монголо-татар, Михаил Тверской был вызван в Орду, где был убит по приказу хана. Он принял мученическую смерть, а в 1549 году был канонизирован в лике святых.