Матвиенко: Росавиация пообещала сделать все для запуска аэропорта в Марий Эл в 2020 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду во время "часа субъекта РФ" в Совете Федерации передала главе республики Марий Эл Александру Евстифееву заверение главы Росавиации Александра Нерадько о том, что "будет сделано все" для запуска аэропорта в Йошкар-Оле к 100-летию республики в 2020 году.

"Сегодня у меня есть основания передать заверения руководителя Росавиации [Александра Нерадько - прим. ТАСС], сегодня утром с ним был разговор, он дал заверение, что к 100-летию Республики, к 2020 году - будет сделано все, чтобы вновь запустить аэропорт Йошкар-Оле", - сказала она.

По словам Матвиенко, это не голословное заявление. "Это [сделано] уже после проработки, проведенной Росавиацией, понимания сколько средств необходимо на обновление аэродромного оборудования и восстановление взлетно-посадочной полосы. Так что прошу вас, Александр Александрович, вступить в активное взаимодействие и не упустить время", - добавила она.

С 1 января 2016 года аэропорт Йошкар-Олы перестал принимать и отправлять самолеты из-за отсутствия перевозчиков, желающих выполнять рейсы. В 2017 году планировалась организация авиационных перевозок по направлениям в Москву и Крым, но перевозчиков до сих пор не нашлось. В сентябре 2017 года власти Марий Эл приступили к процессу выполнения требований, предъявляемых к аэропортам федерального значения, чтобы возобновить авиасообщение в аэропорте Йошкар-Олы.