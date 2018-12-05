Первый в СЗФО инклюзивный парк для инвалидов откроется в Пскове к 2023 году

ПСКОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Первый на Северо-Западе РФ инклюзивный парк для взрослых и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), откроется в Пскове к 2023 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель федерального ресурсного центра (ФРЦ) по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, директор центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области (ЦЛП) Андрей Царев.

"Первый в СЗФО инклюзивный парк будет закончен и открыт в Пскове в течение пяти лет, это уникальный проект для Северо-Запада, ранее мы нигде не встречали подобные объекты. Он будет доступен для всех, чтобы и семьи с детьми, обычные горожане, и наши ребята с разной степенью тяжести инвалидности, могли на этой территории отдыхать, проводить мероприятия. Инклюзивность парка заключается в том, что там создается среда для людей, которые имеют ограничения в передвижении, в сенсорном восприятии (зрение, слух), для тех, у кого имеются ограничения в понимании, то есть для людей с аутизмом, с нарушением интеллекта", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что инклюзивный парк обустраивается на площади более 8 га в непосредственной близости от псковского центра лечебной педагогики, где проходят обучение дети с ОВЗ. По словам Царева, чтобы создать проект парка псковские специалисты посетили ряд европейских стран и позаимствовали опыт зарубежных коллег.

"Мы разработали концепцию создания рекреационной зоны на принципах универсального дизайна, то есть территория, которая будет полезна и доступна для всех людей. Сама проектно-сметная документация была сделана в рамках международного проекта "Дружественные города", работая над проектом, были консультации с эстонскими и латвийскими специалистами. Мы ездили, изучали их опыт по созданию доступной городской среды, в том числе парков, для этого также ездили в Швецию и Германию, их опыт нашел отражение в проектной документации", - пояснил Царев.

Он также добавил, что на данный момент на территории будущего инклюзивного парка завершен монтаж освещения, а также проведена расчистка периметра от больных и опасных растений. Проект по строительству инклюзивного парка реализуется центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области за счет регионального бюджета. Поддержку также оказывает общественная организация "Чудской проект" и псковская общественная благотворительная организация "Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом "Я и ты".

В феврале 2018 года по итогам посещения Псковской области полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов отметил, что не встречал в других субъектах аналогичных рекреационных зон. Он также отметил, что проекты подобных парков необходимо тиражировать и в других регионах.