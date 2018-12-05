Госстройнадзор Нижегородской области будет ежеквартально оценивать риски застройщиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Инспекция Госстройнадзора Нижегородской области будет ежеквартально оценивать риски компаний, занимающихся долевым строительством жилья. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе губернатора региона, сославшись на соответствующее постановление.

"По поручению губернатора Глеба Никитина разработана система ежеквартального мониторинга соблюдения застройщиками примерных графиков производства работ, что позволяет своевременно выявить потенциально проблемные объекты, строящиеся с участием средств дольщиков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с учетом отклонения застройщика от примерного графика каждый строящийся объект будет относиться к одной из трех зон. Застройщики, которые попадут в "красную зону риска", будут находиться на постоянном контроле Госстройнадзора. Их вместе с представителями муниципалитетов будут регулярно вызывать на совещания в правительство области, чтобы вместе найти пути выхода из сложившейся ситуации.

"Госстройнадзору необходимо будет оценить деятельность застройщиков многоквартирных домов и определить их категорию риска для дальнейшего учета при подготовке ежегодных планов проверок", - пояснил журналистам Никитин.

Он подчеркнул, что перечень застройщиков с указанием присвоенной категории риска разместят на сайте регионального правительства и будут обновлять не реже, чем один раз в квартал. "Таким образом, любой нижегородец, собирающийся вложить свои деньги в долевое строительство, сможет узнать, к какой категории риска отнесен его потенциальный застройщик", - сказал губернатор.

В пресс-службе главы региона добавили, что работа застройщиков из значительной категории риска будет проверяться один раз в год. Также, согласно постановлению, инспекция уполномочена проводить внеплановые проверки.