Глава Адыгеи потребовал открытости в работе комиссий по выделению средств господдержки

МАЙКОП, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал максимальной открытости в работе комиссий, занимающихся выделением средств господдержки.

"Комиссии по выделению средств господдержки должны работать максимально открыто и прозрачно, для этого по нашей инициативе в работу конкурсных комиссий по предоставлению грантов и субсидий уже были вовлечены общественники, депутатский корпус", - сказал Кумпилов на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Он также предложил приглашать на заседания сотрудников правоохранительных органов и представителей СМИ. "Нам нужна эффективность освоения средств и экономический эффект от реализации госпроектов", - отметил глава республики.

Кумпилов подчеркнул, что все проекты, реализуемые в республике за счет бюджета, должны находиться под особым контролем как у профильных министерств, так и правоохранительных органов. Пристальное внимание, по его словам, нужно уделять использованию средств в рамках отраслевых программ господдержки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя региона, на заседании также был отмечен рост числа дисциплинарных взысканий, связанных с ошибками в декларациях чиновников. Кумпилов поручил проработать изменения в местное законодательство, которыми было бы предусмотрено увеличение срока подачи сведений о доходах для претендентов на замещение муниципальных должностей. Сейчас декларация предоставляется в течение суток со дня подачи документов.

"Мы видим значительную динамику в работе по ужесточению контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства", - цитирует пресс-служба Кумпилова.