В Чувашии стартовал федеральный проект "Билет в будущее"

ЧЕБОКСАРЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Чувашия приступила к реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов "Билет в будущее". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского министерства образование и молодежной политики.

"В рамках реализации проекта в Чувашии в 2018 году мероприятиями планируется охватить более 3 тыс. учащихся 6-11 классов. На базе школ республики в настоящее время проходит профориентационное тестирование, после которого будут организованы мастер-классы для школьников на базе техникумов и колледжей республики под руководством опытных экспертов", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в реализации проекта в республике принимают участие 70 школ, 19 профессиональных образовательных организаций. Для проведения мастер-классов в качестве наставников будут привлечены более 150 преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций по 36 профессиональным компетенциям, включая компетенции WorldSkills. На завершающем этапе ребенок получит рекомендации по изучению программ дополнительного образования в регионе.

"Профориентация должна проходить в практической плоскости и под руководством опытного наставника, который в профессии уже реализовался, обладает необходимыми навыками на современном уровне. Только такой человек может показать картинку изнутри, рассказать обо всех тонкостях и подводных камнях, вовлечь в профессию. Уверен, что "Билет в будущее" станет самой передовой площадкой для реализации подобной инициативы", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова.

О проекте

Проект по профессиональной ориентации учеников 6-11классов "Билет в будущее" в феврале предложил запустить президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что это поможет молодежи определиться с выбором профессии, а профессионалам передать накопленный опыт подрастающему поколению.

В 2018 году "Билет в будущее" запускается в пилотном режиме и охватывает около 100 тыс. школьников в 32 регионах страны. Первые фестивали профессий прошли в Томске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Астрахани, Рязани, Тюмени, Санкт-Петербурге.