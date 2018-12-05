Молодежная конференция "Множественность интерпретаций" пройдет в Тюмени с 19 по 21 декабря

ТЮМЕНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Молодежная научно-практическая конференция "Множественность интерпретаций" пройдет в Институте социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) с 19 по 21 декабря. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Тюменского госуниверситета.

"В этом году конференция будет посвящена проблеме верифицируемости гуманитарного знания, запланированы выступления приглашенных российских и иностранных специалистов", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы вуза, на конференции рассмотрят вопросы и конкретные случаи применения различных методов к современным задачам в таких областях как лингвистика литературоведение, философия, антропология, история, политические науки и других. "Методами верификации считаются логический анализ пропозиций, доказательств и выводов, проверка следствий математическими и вычислительными методами, эмпирическая проверка и эксперимент. Гуманитарные науки все чаще обращаются к этим методам, уходя в междисциплинарное пространство", - рассказали в пресс-службе.

В рамках конференции также пройдет Вторая открытая школа компьютерной лингвистики в ТюмГУ, в которой каждый желающий сможет бесплатно принять участие. Школа включает в себя лекции и практические занятия по двум направлениям - создание электронных языковых корпусов и знакомство с основами архитектуры нейронных сетей и сервисом CoLab. "По результатам работы и при успешном выполнении заданий выдается сертификат участника", - отметили в пресс-службе.

Конференция "Множественность интерпретаций" проходит в Тюмени ежегодно с 2012 года. Мероприятие объединяет студентов, молодых ученых и преподавателей, изучающих проблемы социальных и гуманитарных наук. Направлениями конференции являются исследования дискурса, корпусная и когнитивная лингвистика, восприятие и изучение русской культуры и языка в России и за рубежом, современные литературные процессы, издательское дело. С 2012 года в конференции приняли участие более 300 докладчиков, в пяти сборниках было опубликовано 263 научные статьи.