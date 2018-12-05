Трутнев в ближайшее время проведет совещания по проблемам Забайкалья и Бурятии

МОСКВА, 5 декабря./ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проведет в ближайшее время в правительстве РФ совещания по проблемам, о которых говорили главы двух регионов, включенных в ДФО в начале ноября - Забайкальского края и Республики Бурятия. Об этом он в среду сказал журналистам во время визита на ярмарку, которая проходит в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве".

Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ, теперь ДФО объединяет 11 регионов. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом.

"Мы договорились, что все вопросы, которые задал губернатор, все вопросы, которые звучали на встречах, мы рассмотрим в течение ближайших нескольких дней в правительстве. Проведем совещание, пригласим все министерства и будем решать все проблемы, которые стоят перед Забайкальским краем на данный момент. И точно такую же работу будем проводить по Бурятии, потому что надо, чтобы была динамика, надо, чтобы вхождение в состав ДФО было для жителей не просто изменением названия округа, а чтобы они почувствовали это в жизни", - сказал Трутнев.

В конце ноября Трутнев впервые посетил новые субъекты ДФО и провел там совещания по социально-экономическому развитию. Во время посещения Читы вице-премьер оценил ситуацию с инвестпривлекательностю Забайкалья как "тяжелую" и пообещал разобраться с "проблемным" бюджетом края.

Также вице-премьер заявлял, что на Забайкальский край и Бурятию до конца года должно распространиться действие всех законов, принятых для развития Дальнего Востока России. На этих территориях будут работать созданные правительством институты развития - Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по привлечению инвестиций, Агентство по развитию человеческого капитала и Фонд развития Дальнего Востока.