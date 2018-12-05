Ивановские победители конкурса "Доброволец России" нарисовали 1000 портретов ветеранов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Проект "Портрет ветерана" студентки Ивановского художественного училища им. М. И. Малютина Елизаветы Барановой, в рамках которого волонтеры нарисовали около 1000 портретов ветеранов различных войн, вошел в число призеров Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2018". Об этом сообщается в среду на сайте правительства области.

Как сообщили в правительстве Ивановской области, регион занял первое место среди субъектов России по числу проектов, прошедших заочный этап Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2018". Так, второе место в возрастной категории от 18 лет в номинации "Вдохновленные искусством" завоевал проект "Портрет ветерана", в рамках которого студенты Ивановского художественного училища имени М. И. Малютина посещали ивановский областной госпиталь для ветеранов войн, где нарисовали около 1000 портретов пожилых людей.

"Сегодня в Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Доброволец России". Ребята из Ивановской области стали рекордсменами: у нас девять заявок попало в финал и пять проектов стали призерами конкурса. Это рекорд среди всех российских регионов. Мы очень болели за ребят, которые в нем участвовали, и поздравляем их с победой!", - поздравил земляков губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Всего по итогам голосования волонтеры Ивановской области завоевали два призовых места в возрастной категории от 14 до 18 лет и три призовых места в возрастной категории старше 18 лет. Второе место в номинации "Уверенные в будущем" присвоено ученику лицея № 67 Иваново Данилу Шакуеву за проект "Троллейбус памяти". Третье место в номинации "Вдохновленные искусством" заняла ученица школы № 56 Иваново Оксана Илюшина с проектом "Мы дружбою сильны".

Второе место в номинации "Помощь детям" присуждено проекту "Кохомский Дед Мороз" руководителя регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Мира" и кохомского отделения "Волонтеры Победы" Владимира Смирнова. Второе место в номинации "Помощь инвалидам" присвоено проекту "Ты нам нужен" Ивановской городской ученической Думы, который на конкурсе представила педагог Детско-юношеского центра № 1 Иваново Александра Алексеева.

В среду победители Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2018" награждены в рамках итогового мероприятия Международного форума добровольцев. Форум стал итоговым мероприятием Года волонтера в России, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и собрал около 15 тысяч добровольцев со всей России и зарубежных стран.