Завод в Нижегородской области начал разрабатывать роботов-помощников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. "Арзамасский приборостроительной завод им. П. И. Пладнина" (АПЗ) начал разрабатывать роботов-помощников. Об этом в среду сообщил ТАСС гендиректор предприятия Олег Лавричев в кулуарах Всероссийской конференции о повышении производительности труда на предприятиях ОПК.

"Сейчас мы разрабатываем новое направление - семейство социальных роботов. Это то, что связано с нашей спецификой, с возможностью применять наши технологии и силы разработчиков для создания таких образцов как робот-помощник, робот-нянька и так далее", - сказал Лавричев.

Он добавил, что к работе уже привлечено конструкторское бюро завода, а опытные образцы планируется получить "как минимум через полтора-два года". Тогда же будет понятно, какие разработки станут серийными образцами.

"Мы будем использовать оборудование, работающее в том числе на выпуск военной продукции и, соответственно, технологии, но это совершенно самостоятельный продукт в рамках диверсификации ОПК", - подчеркнул Лавричев. Финансирование проекта находится также в разработке, но предполагается, что "это не один десяток миллионов рублей", - уточнил гендиректор АПЗ.

АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина" - одно из ведущих в РФ предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающее приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей, а также широкий спектр продукции гражданского назначения: различные виды счетчиков, гидравлическое оборудование, медицинское оборудование и др.

В двухдневной конференции по повышению производительности труда на предприятиях ОПК принимают участие представители Минпромторга России, Минэкономразвития России; холдингов, концернов и интегрированных структур ОПК (госкорпораций "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", ПАО "ОАК", АО "ОСК", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и другие), а также АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" и научных организаций. Основная цель конференции - разработка рекомендаций по использованию современных методов и инструментов управления, направленных на повышение производительности труда на предприятиях ОПК.