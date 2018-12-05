Аэропорт Храброво назвали именем Елизаветы Петровны

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Присвоение калининградскому аэропорту Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны, получившего большинство голосов по итогам конкурса "Великие имена России", - это оценка современниками ее вклада как в историю России в целом, так и в историю Калининграда (бывшего Кенигсберга). Об этом ТАСС сказал член Общественной палаты области Игорь Селиванов.

"Выбор, который сделали граждане, отдав голоса в пользу Елизаветы Петровны, считаю вполне логичным. <...> Императрица внесла большой вклад в развитие России, с ее именем связаны и страницы истории нашего края на самом западе страны", - сказал Селиванов.

Присягнули русской императрице

В 1758 году в ходе Семилетней войны (с 1756 по 1763 год) русские войска вошли в Кенигсберг. Жители города, как и все население Восточной Пруссии, присягнули на верность русской императрице Елизавете Петровне. Эта территория находилась под юрисдикцией России в статусе генерал-губернаторства до 1762 года, когда после заключения Петербургского мирного договора император Петр III вернул Кенигсберг Пруссии.

В ознаменование побед русского оружия при Елизавете Петровне в 2004 году был открыт памятник императрице в самом западном городе России - Балтийске (бывшем Пиллау), где располагается главная военно-морская база Балтийского флота. Елизавета, первой встречающая боевые корабли и гражданские суда на российском побережье Балтийского моря, изображена верхом на коне, в форме полковника лейб-гвардии Преображенского полка. Высота статуи - более 6 м, а вместе с постаментом - 14 м.

Сохранение исторической памяти

Присвоение аэропорту Храброво в Калининграде имени выдающегося деятеля, к числу которых, безусловно, относится и Елизавета Петровна, - это и сохранение исторической памяти, а при грамотном подходе - и дополнительное внимание к региону, считает председатель комитета по международным и межрегиональным отношениям калининградской областной думы Александр Мусевич.

"Мне кажется, что имя Елизаветы в названии аэропорта, если к этому приложить творческие усилия, способно также придать самому авиаузлу и некий дополнительный шарм", - убежден парламентарий.

Великие имена

Имена для 47 аэропортов России выбирали с 11 октября по 30 ноября, отдать свой голос можно было на сайте, а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров. В проекте приняли участие более 5,5 млн человек, в большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов.

В шорт-лист для голосования по присвоению имени аэропорту Калининград Храброво в Калининграде были внесены также имена полководцев Великой Отечественной войны Александра Василевского и Ивана Черняховского, руководивших разгромом фашистских войск в Восточной Пруссии, и родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта, современника Елизаветы, принявшего при ней российское подданство в годы Семилетней войны.