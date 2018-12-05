Рекультивацию отходов птицефабрики "Снежная" в Мурманской области проведут до 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Мурманской области проведет в 2019-2021 годах рекультивацию пометохранилища бывшей птицефабрики "Снежная". Об этом сообщил в среду ТАСС в кулуарах VIII Международного форума "Арктика: Настоящее и будущее" заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

"Планируем приступить к рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики "Снежная" в 2019 году, завершим в 2021 году. Стоимость работ составит 462 млн рублей, из которых 328 млн будут направлены из федерального бюджета", - сказал он.

Никора уточнил, что пометохранилище бывшей птицефабрики "Снежная" представляет угрозу для населения Мурманской области, так как при прорыве ограждающей дамбы загрязненные стоки с пометохранилища могут попасть в реку Кола, ниже по течению которой расположен водозабор для подачи воды на питьевые нужды города Мурманска и Кольского района. Это может привести к ограничению или полному прекращению централизованной подачи питьевой воды для этих территорий.

Проект включен в федеральную программу "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей, из них внебюджетные источники - 3,2 трлн рублей. Нацпроект осуществляется в рамках указа президента России о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.