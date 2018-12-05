Эксперты: национальные праздники и охота на диких животных привлекут туристов в Арктику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Национальные праздники народов Севера, охота на диких животных и рыбалка могут быть перспективными направлениями для развития туризма в арктических регионах России. Для поддержки этих направлений властям необходимо вовлекать в процесс работы с туристами местных жителей и внести изменения в российское законодательство. Такое мнение в среду высказали участники форума "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

Поддержка этнографического туризма

По мнению депутата Законодательного собрания Красноярского края Павла Семизорова, перспективное направление развития арктического туризма - этнографические программы, которые помогают организовывать местные жители. "На нашей территории есть две народности - они на грани исчезновения. Это было бы точкой их развития и сохранения как народов", - пояснил он.

По мнению депутата, для развития этнотуризма важно привлекать представителей коренных народов в качестве организаторов и экскурсоводов. При этом, как отметил Семизоров, людям необходимо дать соответствующее образование. "Мы можем на существующих факультетах обучить коренное население этнотуризму, это было бы очень важно - поднять на должный уровень безопасность маршрутов, маркетинг", - считает депутат.

Министр культуры, туризма, архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов отметил, что в регионе также организованы этнографические программы, которые уже стали точкой притяжения туристов. "Воркутинский праздник Севера - это гонки на оленьих упряжках, коренные народы соревнуются на скорость на главном проспекте Воркуты, это зрелище интересное, которое не так часто представлено в нашей стране", - пояснил Емельянов.

По его словам, праздник включен в национальный календарь событийных мероприятий. "В 2018 году его посетили 1700 человек, 70 упряжек. В этом году мы решили, что праздник будет проходить ежегодно. Маршрут будут продавать на регулярной основе два крупнейших европейских туроператора", - добавил Емельянов.

Он рассказал, что в этом году в мероприятии принимали участие несколько организованных групп туристов, в том числе иностранцы. "Была группа из Словакии, которая впоследствии будет принимать участие уже на регулярной основе", - сказал министр.

Поддержка законом и субсидиями

Как отметила в ходе сессии первый заместитель председателя комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко, развитие туризма в арктические регионы затормаживает его дороговизна. "Для тех компаний, которые занимаются туризмом, это достаточно высокие энергетические тарифы. <…> Мне кажется, что одним из предложений в новую программу [развития туризма] <…> может быть перекрестное субсидирование", - отметила Пивненко.

Депутат также добавила, что видит большие перспективы развития туризма арктической зоны в рыбалке и охоте на диких животных. Развиваться этой сфере, по ее мнению, мешает несовершенное законодательство.

"Когда посмотрели реальную статистику, реальные возможности, то оказалось, что в России столько препятствий, которые не позволяют как часть бизнеснаправленности использовать те природные охотничьи ресурсы, которые у нас есть. <…> Будем стараться эти преграды снести", - сказала Пивненко, отметив, что этот вопрос планируется рассмотреть на уровне Госдумы.