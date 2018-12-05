Строительство нового водозабора за 2 млрд руб. начнется в Ингушетии в 2019 году

МАГАС, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство водозабора мощностью до 100 кубических м в сутки, который обеспечит качественной питьевой водой все районы республики, начнется в Ингушетии в 2019 году в рамках нацпроекта "Экология", говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы минстроя республики.

"В 2019 году планируется начать мероприятия по строительству водозабора на реке Асса, мощностью до 100 кубических м в сутки. Проект разбит на три этапа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проекта составляет около 2,16 млрд рублей.

Как сообщил ТАСС министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Осман Вышегуров, многолетняя проблема с бесперебойной обеспеченностью питьевой водой всех районов республики после строительства водозабора будет решена. "Это стратегически важный объект, его строительство позволит обеспечить республику постоянным источником питьевой воды, поскольку Асса является одной из самых чистых рек на Северном Кавказе. Так как это горная река, ее поверхностные воды самые чистые - это талая вода, которая образуется из горных ледников. При реализации этого проекта, вопрос водоснабжения в республике будет решен", - добавил министр.

В рамках нацпроекта "Экология", реализация которого стартовала в октябре 2018 года, Минстрой России разработал федеральный проект "Чистая вода". Согласно паспорту проекта, до 2024 года планируется выделение финансовой поддержки на модернизацию систем водоснабжения малых и средних городов. Проект "Чистая вода" направлен на поддержку субъектов страны для того, чтобы довести в малых городах и поселениях качество воды до соответствующих норм, чтобы 99% городского населения потребляло воду, соответствующую санитарным нормам.