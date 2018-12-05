Полпред в СКФО в Нальчике представил федерального инспектора по Кабардино-Балкарии

ТАСС, 5 декабря. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников в среду представил руководству и представителям органов власти Кабардино-Балкарии нового главного федерального инспектора по республике. Им стал Евгений Ткачев, работавший в правительстве Тверской области, сообщается в среду на сайте полпреда.

"В Нальчике он [Александр Матовников] представил назначенного 3 декабря 2018 года на должность главного федерального инспектора по Кабардино-Балкарской Республике аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Евгения Ткачева", - говорится в сообщении.

Матовников отметил, что теоретические знания и практический опыт позволят Ткачеву качественно решать поставленные перед аппаратом полпреда задачи по контролю за исполнением указов президента России, федеральных программ и федеральных законов.

С 1996 по 2005 г. Ткачев проходил государственную службу в аппарате губернатора Тверской области, с 2005 по 2008 г. руководил исполкомом тверского регионального отделения партии "Единая Россия". С 2011 по 2016 г. был министром по делам территориальных образований Тверской области.

Общий стаж государственной гражданской службы Ткачева превышает 19 лет, отмечается в сообщении.