Власти Ставрополья намерены создать фонд поддержки социальных и волонтерских проектов

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Региональный фонд грантовой поддержки социальных инициатив, волонтерских и добровольческих проектов планируют создать на Ставрополье, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе губернатора края.

"Губернатор Владимир Владимиров дал получение о проработке этого вопроса, на 2019 год на поддержку социальных общественных проектов в краевом бюджете запланировано 80 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Глава региона считает, что новый фонд должен стать площадкой, где будут аккумулироваться лучшие социальные практики и ресурсы для их реализации. По словам Владимирова, средства, запланированные на будущий год, дадут возможность поддержать идеи и проекты ставропольских общественников.

"Мы очень рассчитываем, что сможем сделать более живым и эффективным взаимодействие с общественными организациями... Эта народная энергия поможет сдвинуть с места решение важных задач", - цитирует пресс-служба слова Владимирова.

В пресс-службе отметили, что объем государственной поддержки НКО в Ставропольском крае с 2014 года увеличился в три раза. В 2018 году на поддержку НКО было направлено 40 млн рублей, на 2019 год запланировано вдвое больше.