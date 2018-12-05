Эксперт: не имеющие выхода к Арктике страны пытаются получить доступ к ее ресурсам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Страны, не имеющие выхода к приполярным областям, предпринимают попытку получить доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям Арктики. Среди них - ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона и отдельные государства Европы и Латинской Америки. Об этом заявил в среду командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

"В настоящее время в Арктику, к ее ресурсам и транспортным коммуникациям, пытаются также получить доступ страны, не имеющие непосредственного выхода к приполярным областям. В их числе - Япония, Китай, Южная Корея, Индия, ряд европейских государств, а также Бразилия", - сказал он, выступая на панельной сессии "Комплексное обеспечение безопасности полярного региона" в рамках VIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Заинтересованность многих экономически развитых государств в исследованиях и перспективной разработке природных месторождений арктического шельфа неизбежно приводит к возникновению между ними противоречий, которые при определенных условиях могут перерасти в вызовы и угрозы национальным интересам РФ, добавил командующий флотом.

Ранее в среду Евменов заявил на полях форума о том, что России следует ожидать роста военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе в ближайшей перспективе и, следовательно, роста конфликтного потенциала. По его словам, в последнее время вблизи границ России в Арктике активно ведут деятельность новый разведывательный корабль Marjata и корабль гидроакустической разведки Eger военно-морских сил Норвегии, а также самолеты базовой патрульной авиации Boeing P-8 Poseidon ВМС США с норвежских авиабаз.