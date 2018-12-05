В Перми восстановили испорченный ранее арт-объект "Счастье не за горами"

ПЕРМЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Пермский арт-объект "Счастье не за горами", который ранее был испорчен художником Алексеем Илькаевым, изменившим слово "счастье" на "смерть", восстановили, сделали антивандальным и установили на прежнем месте на городской набережной. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации Перми.

"Сегодня, 5 декабря, арт-объект "Счастье не за горами" занял привычное для пермяков и гостей города место на набережной Камы, - говорится в сообщении мэрии. - Реконструкция арт-объекта прошла в несколько этапов: разработка проектной документации, изучение недостатков прежней конструкции совместно с автором арт-объекта Борисом Матросовым, определение принципиально новых моментов ее исполнения".

Как поясняли ранее в городском центре охраны памятников, поскольку изначально арт-объект был задуман как временная инсталляция, его каркас был довольно прост в исполнении и не был рассчитан на длительное использование. Теперь арт-объект выполнен из высококачественных материалов с применением современных технологий, также в нем учтено применение антивандальных мер.

Отремонтированный арт-объект тоже выполнен из фанеры, но подход к креплению букв другой: каркас букв сделан из толстостенной металлической трубы, а буквы - из влагостойкой фанеры. Также учтены ветровые нагрузки на буквы, имеющие наименьшую площадь соприкосновения с бетонным ограждением набережной.

В администрации Перми поясняли, что в ноябре пермская дирекция дорожного движения установила на набережной Камы две камеры наружного наблюдения с поворотным модулем, которые фиксируют все, что происходит на набережной, в том числе в районе арт-объекта.

Порча самого популярного арт-объекта Перми

В октябре текущего года полиция Перми возбудила уголовное дело в отношении художника Алексея Илькаева, известного в Перми под псевдонимом Sad Face, по статье "Вандализм" из-за порчи арт-объекта "Счастье не за горами".

По данным МВД, в результате действий художника городской администрации был причинен ущерб на сумму порядка 45 тыс. рублей. При этом в МВД поясняли, что объект не является культурным или историческим памятником.

16 ноября мировой суд присудил Илькаеву штраф в размере 15 тыс. рублей за порчу арт-объекта. Оплатить штраф художнику необходимо в течение трех месяцев.