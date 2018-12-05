Росморречфлот рассматривает проект модернизации Беломорско-Балтийского канала в Карелии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) рассматривает проект модернизации Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Карелии, который связывает Арктику с регионами Северо-Запада России. Об этом сообщил в среду ТАСС глава ведомства Юрий Цветков в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее".

Ранее власти Карелии предложил модернизировать ББК. Проект может стать ключевым мероприятием для создания арктической опорной зоны в республике.

"У нас на столе много разных проектов, один из них [модернизации ББК], и он рассматривается. Под все проекты модернизации, развития, углубления всегда при выделении финансирования обязательное требование - это прохождение определенных процедур в правительстве, критериев. Самый главный из них - планируемый объем грузопотока и эффект для экономики страны", - сказал Юрий Цветков в ответ на вопрос о поддержке ведомством предложения карельских властей.

"Этот вопрос в проработке. Очень важно подтвердить увеличение грузопотока, что является одним из основополагающих критериев для выделения денежных средств", - пояснил он.

На заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению 5 декабря министр экономического развития и промышленности региона Павел Буренков сказал, что власти готовят обоснование по модернизации ББК.

По словам министра, сейчас в северных районах Карелии началась реализация инвестиционных проектов, ориентированных на использование возможностей транспортировки грузов по Беломорско-Балтийскому каналу. "Мы видим хорошую динамику, например, увеличения выдачи лицензий на добычу блочного камня на 20% за год. Потому что на сегодняшний день транспортировать камень по воде гораздо экономически эффективнее, чем с использованием железнодорожного [транспорта]", - пояснил Буренков.

Беломорско-Балтийский канал введен в строй 2 августа 1933 года. Он соединил Белое море с Онежским озером, входящим в бассейн Балтики, и сократил путь из Балтийского моря в Белое на 4 тыс. км. В настоящее время канал - крупнейшее межбассейновое соединение на северо-западе страны. Обслуживает трассу Беломорско-Онежское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства. Общая протяженность системы - 227 км.

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ИА ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.