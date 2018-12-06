Число иностранных туристов на Камчатке в 2018 году выросло в два раза

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Количество иностранных туристов на Камчатке выросло вдвое по сравнению с 2017 годом. За девять месяцев 2018 года регион посетили 24 тыс. человек, сообщил журналистам в четверг вице-губернатор края Алексей Войтов.

"По итогам десяти месяцев число иностранных туристов, посетивших Камчатку, выросло почти в два раза. За весь 2017 год полуостров посетили 13920 человек, за десять месяцев текущего года - уже 24635. Серьезный рост - на 76%. Большинство из них прибыли Камчатку на круизных лайнерах", - сказал Войтов.

По его словам, наибольшее количество лайнеров заходило на полуостров в 2014 и 2015 годах - 20 и 18 судов, в 2016-2018 годах - 12. При этом в 2014 году количество туристов, прибивших в регион на лайнерах, составило 9578 человек, а в 2018 году - 12754.

"Многое зависит от времени стоянки судна в порту, как правило, это два-три дня. За это время иностранным пассажирам можно предложить самые интересные экскурсии с точки зрения прибыли туристических компаний: Долина гейзеров, вертолетные маршруты, посещение подножия Авачинского вулкана", - сказал Войтов.