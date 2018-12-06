Обустройство школ Бурятии теплыми туалетами завершится в декабре 2019 года

УЛАН-УДЭ, 6 декабря. /ТАСС/. Обустройство теплыми туалетами школ в Бурятии, где таковых не было, начато в 2018 году и завершится в декабре 2019 года, на эти цели из республиканского бюджета муниципалитетам выделено около 60 млн рублей, сообщил ТАСС в четверг заместитель министра образования и науки Бурятии, председатель комитета экономики и кадровой политики Доржи Ангархаев.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на заседании палаты поручила сенаторам до января 2019 года выяснить, какие средства нужны на то, чтобы утеплить школьные туалеты в Дагестане, Бурятии и Забайкальском крае. Как сообщил вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин, эти три региона пока не справились с проблемой.

"Составлена дорожная карта, она утверждена. Работы по обустройству санузлов были начаты в 2018 году, завершиться они должны до 15 декабря 2019 года. Муниципалитетам на эти цели из республиканского бюджета выделено 58 млн рублей. На обустройство теплых санитарных комнат в 81 образовательном учреждении", - сообщил Ангархаев, уточнив, что речь идет об образовательных учреждениях Баунтовского, Джидинского, Еравнинского, Закаменского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Муйского и Тункинского районов.

Он объяснил, что завершить всю работу в 2018 году не представляется возможным ни физически, ни технически: в уходящем году в республике проходили выборы депутатов Народного Хурала, последняя сессия регионального парламента предыдущего созыва состоялась в июне, поручение по ликвидации проблемы с теплыми туалетами было дано в июле, первая сессия нового созыва республиканского заксобрания состоялась только осенью. "У нас не было расходных обязательств. В октябре депутаты одобрили выделение средств, - пояснил собеседник. - Однако работы фактически районами были начаты еще раньше, глава Бурятии дал им такое поручение, пообещав, что 95% расходов будет возмещено из бюджета республики, что позже и произошло".

Для обустройства теплых туалетов в некоторых школах требуется проведение либо капремонта, либо реконструкции путем возведения пристройки. "На это тоже нужно время, так как необходимо выделение дополнительного земельного участка, прохождение процедур экспертизы, где-то нужно бурить скважину, налаживать водоснабжение, проводить согласования с Роспотребнадзором. Это длительный и затратный процесс", - отметил замминистра.

Он добавил, что в малокомплектных школах, где 10-15 учеников, в специально обустроенных помещениях поставлены биотуалеты, там появились раковины и водонагреватели.