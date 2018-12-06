В Севастополе определили площадки для публичных мероприятий без согласования с властями

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Севастополя определило три площадки для проведения публичных мероприятий без согласования с властями, где смогут собираться до 100 человек. Об этом сообщил в четверг директор департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун.

"Проект постановления правительства Севастополя по определению специальных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем, преимущественно общественно-политического характера, на территории города Севастополя <...> Такими местами определены сквер у памятника Первому бастиону, сквер имени Василия Блюхера, парк 60-летия СССР", - сказал он на заседании городского правительства.

Шагун уточнил, что на этих площадках можно будет проводить мероприятия без согласования с городскими властями, если число участников не будет превышать 100 человек. Все три площадки находятся в отдалении от центра города, в спальных районах. Проект постановления был поддержан.