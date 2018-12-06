Памятник Николаю I открыли на территории железнодорожного соединения в Волгограде

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Памятник императору Николаю I как основателю железнодорожных войск открыли на территории железнодорожного соединения в Волгограде, сообщили в четверг в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"На территории батальона железнодорожного соединения Южного военного округа прошло торжественное открытие памятника императору Российской империи Николаю I", - сказали в пресс-службе.

Символическую ленту перерезали начальник управления железнодорожных войск по ЮВО полковник Юрий Хорт и герой социалистического труда полковник Александр Шанцев.

Хорт напомнил, что группировкой ЖДВ в 2015-2017 годах в обход транзитного участка, проходящего по территории Луганской области Украины, построен двухпутный электрифицированный участок железной дороги Журавка-Миллерово протяженностью около 122,5 километров.

Железнодорожные войска были учреждены по приказу Николая I в августе 1851 года. Было сформировано 14 отдельных военно-рабочих рот, две кондукторские роты, одна телеграфическая рота. Первые военно-железнодорожные подразделения поддерживали состояние железнодорожных путей, переездов, мостов, а также охраняли их.

Третий сын императора Павла I и Марии Федоровны, родной брат императора Александра I, отец императора Александра II Николай I был императором Российской империи с 14 декабря (26 декабря) 1825 по 18 февраля (2 марта) 1855 года.