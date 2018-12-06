Сильные снегопады пришли в большинство регионов Центральной России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сильные снегопады пришли в большинство регионов Центрального федерального округа (ЦФО). В Твери дорожные службы перешли на круглосуточную работу по расчистке города от снега, ночью на улицах работало более 30 единиц спецтехники. По данным мэрии Ярославля, толщина снежного покрова составила 6 см, снег убирали 40 единиц спецтехники.

"Основной вывоз снега идет ночью, когда освобождается проезжая часть от автомобилей. Мы просим ярославцев не препятствовать уборке города и оставлять личный транспорт на парковках, а не вдоль проезжей части на дорогах", - сообщил журналистам заместитель директора Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Сергей Тихомиров.

В Воронеже снегопад начался в ночь на четверг, осадки прогнозируются до субботы. Городские власти попросили автовладельцев пересесть на общественный транспорт, на ночные улицы областного центра вышло почти 180 единиц снегоуборочной техники, что на 20% больше обычного. Синоптики обещают, что за двое суток снежный покров в Воронеже вырастет на 10 см, снег будет влажный, и его нужно сразу убирать, иначе на дорогах образуется "каша".

Утро четверга для многих жителей Воронежа началось с так называемой снежной "каши" под ногами, а на пешеходных дорожках образовался лед. Накануне в Воронежской области объявили желтый уровень опасности до 21:00 мск четверга. С 6 утра на остановках уже было много людей, практически сразу в городе возникли пробки.

В Костроме также всю ночь шел снег, снегопад продолжается и днем, рабочие за ночь вывезли с улиц города около 140 кубометров снега. Во Владимире на уборку дорог вышли 66 единиц спецтехники, в Туле - 74 единицы спецтехники. "Параллельно проводилась обработка дорог противогололедными реагентами", - сказали ТАСС в пресс-службе тульской горадминистрации. При этом ночной снегопад не повлиял на график движения поездов, сообщили в пресс-службе МЖД по Тульскому региону.

Синоптики прогнозируют осадки

Около 8 мм осадков, по прогнозам синоптиков, может выпасть в течение суток на территории Тульской области, что составляет почти 18% от месячной нормы. "Местами возможен слабый гололед, налипание мокрого снега, в отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Днем температура воздуха по области - от минус 5 до ноля градусов", - сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Белгородской и Курской областях в четверг прогнозируются осадки в виде мокрого снега, местами туман и гололед. В это время суток столбик термометра опустится до 4 градусов мороза, ожидается северо-западный ветер с порывами от 5 до 10 м/с. В Смоленской и Рязанской областях также ожидается снег, на отдельных участках дорог гололедица.

В Брянской области уровень осадков 6 декабря, по данным регионального гидрометцентра, составит около 5 мм - это 10% от декабрьской нормы. По данным синоптиков, снегопады также будут идти в ближайшие сутки в Ярославской, Владимирской и Костромской областях.