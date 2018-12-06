В Ростуризме ожидают 6,5 млн туристов в Крыму по итогам года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Общее количество туристов, которые в 2018 году посетили Крым, составит рекордные за всю постсоветскую эпоху 6,5 млн человек. Об этом рассказал советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Андрей Монаков в кулуарах пресс-конференции ТАСС.
"По году Крым сильно вырос, будет рекорд за всю постсоветскую эпоху. Уверены, что Крым перевалит за 6,5 млн туристов ", - сказал он. По его словам, в прошлом году количество туристов составило 5,4 млн человек.
Монаков отметил, что данные по другим регионам страны за 2018 год будут позже.