Подпавшему под санкции отелю в Крыму планируют выделить землю под винный комплекс

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря./ТАСС/. Санаторно-курортному комплексу "Mriya Resort & Spa" в Крыму, который в начале ноября попал под санкции США, определят участок для создания винного комплекса, сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Faceebok по итогам заседания архитектурно-градостроительного совета республики.
"Состоялось 18-е заседание архитектурно-градостроительного совета Республики Крым. В ходе мероприятия рассмотрели три вопроса <…> последний вопрос - проект планировки и межевания территории, расположенной восточнее санаторно-курортного комплекса "Mriya Resort & Spa" в Ялте. По сути, это расширение, которое позволит создать винный комплекс на территории "Mriya Resort & Spa", - написал Аксенов.
Глава республики не уточнил какую площадь планируют выделить для создания винного комплекса.
Комплекс "Мрия" (Mriya Resort & SPA) расположен примерно в 20 км от Ялты. Комплекс 8 ноября попал под санкции США в числе девяти юридических и трех физических лиц. 23 ноября в большом зале гостиничного комплекса прошло заседание президиума Госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин. Перед заседанием президент осмотрел территорию гостиничного комплекса и остался им доволен.
В пресс-службе Минкурортов Крыма ранее также сообщили, что "Mriya Resort & Spa" победил в трех номинациях мировой премии в сфере гостеприимства и туризма World Travel Awards. Это World's Leading Leisure Resort ("Ведущий мировой курорт для отдыха"), World's Leading Luxury Resort & Villas ("Ведущий мировой курорт, располагающий виллами класса люкс"), World's Leading Luxury Family & Wellness Resort ("Ведущий мировой семейный и оздоровительный курорт класса люкс"). В министерстве отметили, что он стал первым и пока единственным в России курортным комплексом, который получает мировые премии два год подряд.