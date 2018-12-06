Геральдический совет Псковской области утвердил проекты флага, герба и гимна региона

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Геральдический совет Псковской области утвердил финальные проекты официальных символов региона: герба, флага и гимна. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.

Псковская область - единственный субъект Российской Федерации, у которого нет собственного флага и гимна, а установленный герб не соответствует геральдическим нормам и не внесен в Государственный геральдический регистр. В 2018 году указом губернатора Михаила Ведерникова был создан геральдический совет при администрации региона, которому было поручено разработать государственную символику региона: герб, флаг и гимн. Позднее среди жителей Псковской области был объявлен конкурс проектов официальных символов региона.

"По итогам обсуждения и голосования проекты гимна, флага и герба были единогласно поддержаны членами областного геральдического совета. Михаил Ведерников предложил ходатайствовать перед Общественной палатой региона об инициации проекта закона Псковской области "Об официальных символах Псковской области" и внесении его в областное Собрание депутатов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В администрации региона утончили, что в разработке герба и флага участвовала творческая группа под руководством главного редактора веб-сервера Геральдика.ру, президента МООСРИТ "Развитие" Юрия Росича. Итоговые эскизы символов прошли экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ. По итогам конкурса на лучший гимн победителем признана работа кандидата филологических наук, доцента, члена Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов Татьяны Рыжовой.

"До этого вопрос не находил решения около 25 лет, в течение которых официальную региональную атрибутику делали по наитию, используя элементы, различавшиеся как по виду, так и по сути. <...> [Мы] системно подошли к этой работе, подключили искусствоведов, экспертов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства", - цитирует пресс-служба губернатора региона Михаила Ведерникова.

О гербе и флаге

Как пояснил ТАСС директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин, элементы флага и герба исторически обоснованы и хорошо знакомы жителям региона.

"На гербе изображен барс на глазуревом поле, облако, из которого простирается благословляющая длань, то есть рука с благословляющим жестом. Щит украшен короной территориального типа, которая подчеркивает исторический статус Псковской земли, ранее это было Псковское княжество. Корона также подчеркивает современный статус приграничного региона. И лента с фразой "Потягнем за Отечество", которая, согласно летописному источнику, принадлежит псковскому князю Довмонту и в переводе означает "Постоим за отечество", - сказал Кузьмин.

По его словам, флаг Псковской области отражает древнюю архитектуру региона и богатое культурное наследие. "На флаге также изображены барс и рука, и добавляется полоса слева, это узор "бегунок", который отражает богатое культурное наследие Псковской земли. Этот узор можем увидеть на храмах, он подчеркивает древнюю архитектуру и храмовое строительство, которое на протяжении многих веков велось на Псковской земле", - резюмировал директор областного архива.