Власти Петербурга не имеют претензий к Фонду Сокурова по расходам субсидий на съемки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга не имеет претензий к деятельности фонда "Пример интонации (фонд Александра Сокурова)", которому выделялись субсидии на съемки фильмов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее стало известно, что полиция Санкт-Петербурга проводит проверку фонда по заявлению гражданина о возможных противоправных действиях. Содержание заявления не раскрывается, но представители фонда сообщили через соцсети, что проверки связаны с финансовыми вопросами.

"Мы выделяем субсидии в достаточно больших объемах на поддержку кинематографии разным некоммерческим организациям, в том числе фонду Сокурова", - сказали в пресс-службе комитета по культуре.

Представитель комитета отметил, что фонд своевременно отчитывается о расходовании средств. "Они в любом случае представляют фильмы, на которые они получили деньги, и представляют вместе с этим творческий и финансовый отчет", - сообщил собеседник агентства.

На вопрос, могут ли быть связаны проверки с какими-либо претензиями со стороны представителей структур городской власти, в пресс-службе ответили отрицательно. "О претензиях лучше поговорить с правоохранительными органами. Я так понимаю, у них их тоже нет, так как это проверка, то есть там пока никаких выводов тоже нет", - сказал собеседник.

Ранее режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Александр Сокуров прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook, отметив, что не имеет претензий к директору фонда Николаю Янкину.

Согласно информации на сайте, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова)" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин. В попечительский совет фонда, наряду с его директором, входят журналист и писатель Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.