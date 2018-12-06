Власти Кировской области намерены создать систему реабилитации наркозависимых в 2019 году

КИРОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области намерены в следующем году создать систему медицинской реабилитации лиц с наркотической зависимостью, сообщил в четверг сообщил министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

"В регионе был определенный провал по медицинской реабилитации лиц, употребляющих психоактивные и наркотические вещества. Мы приняли решение, и на следующий год одна из общественных организаций - Ассоциация наркологической службы - возьмет на себя это бремя. Обязательно должна быть выстроена система реабилитации, создание этой системы с 2019 года даст толчок, чтобы вылечить человека и дать ему возможность нормально войти в общество", - сказал Черняев на III открытом форуме прокуратуры Кировской области "Взаимодействие государства и гражданского общества в борьбе с наркоманией и наркопреступностью".

Министр уточнил, что областное правительство изучило опыт 13 субъектов РФ и адаптировало этот опыт к условиям Кировской области с учетом ее большой площади и необходимости обеспечить кадрами медучреждения. Сейчас министерство "прорабатывает нормативно-правовую базу" для реализации проекта, который начнут реализовывать в 2019 году.

По словам Черняева, в области отмечается низкий уровень потребления наркотиков, по этому показателю регион находится на последнем месте в Приволжском федеральном округе. Между тем для более качественного выявления случаев наркопотребления региону необходимо обновить оборудование, установленное в химико-токсилогической лаборатории при Кировском областном наркологическом диспансере. "Мы ставим вопрос о приобретении более современного аппарата, который давал бы возможность выявлять весь спектр новых наркотических веществ, стоимость аппарата - примерно 47 млн рублей", - пояснил министр, уточнив, что подобная аппаратура установлена уже более чем в 50 регионах.

Черняев также отметил проблему нехватки специалистов в области. "Всем главным врачам поставил задачу укомплектовать наркологические службы в каждом муниципальном образовании, когда работает совместитель, вся работа сводится к тому, чтобы выдать заключение на получение справок, в плане диспансеризации есть недоработка", - сказал министр.

Третий открытый форум прокуратуры Кировской области, посвященный вопросу взаимодействия государства и гражданского общества в борьбе с наркоманией и наркопреступностью прошел в Кирове 6 декабря. В работе форума приняли участие представители прокуратуры Кировской области, регионального правительства, управления МВД по региону, научные работники и преподаватели вузов, эксперты Общественной палаты Кировской области.