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Арктика сегодня

Якутия ликвидирует хвостохранилище заброшенной золотоизвлекательной фабрики

Заброшенная фабрика в Усть-Янском районе является потенциально опасным объектом, поскольку на ее территории сохраняются отходы переработки руды и токсичных веществ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии планируют в 2021 году ликвидировать хвостохранилище заброшенной более 20 лет назад Куларской золотоизвлекательной фабрики на севере региона, сообщил ТАСС заместитель главы правительства Якутии Денис Белозеров.

Заброшенная фабрика в Усть-Янском районе является потенциально опасным объектом, поскольку на ее территории сохраняются отходы переработки руды и токсичных веществ.

"На ликвидацию объекта предусмотрено около 230 млн рублей. В 2021 году хвостохранилище будет ликвидировано", - сказал Белозеров ТАСС во время форума "Арктика: Настоящее и будущее".

По его словам, финансирование ликвидации утверждено в рамках федерального национального проекта "Экология".

По подсчетам властей, консервация хвостохранилища с благоустройством рекультивированных площадей позволит реабилитировать более 12 га земель, а также ликвидировать около полумиллиона тысяч кубометров отходов.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают защиту экологии и прав коренных народов севера, развитие инфраструктурных проектов, молодежную политику и подготовку кадров.

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РоссияАрктика сегодняЯкутия
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