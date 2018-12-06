В Ульяновской области создали ассоциацию центров молодежного инновационного творчества

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Ульяновской области объединились в ассоциацию, соответствующее соглашение подписано в четверг руководителями четырех центров. По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, новая структура позволит повысить эффективность работы.

"Ассоциация будет способствовать продуктивной кооперации в сети центров, повысит эффективность реализации образовательных программ, усилит технологическое обеспечение каждого из них. <…> На сегодняшний день в работу ЦМИТов вовлечены более 5 тыс. человек", - сказал он журналистам после подписания соглашения.

Смекалин добавил, что программа развития центров молодежного инновационного творчества реализуется в Ульяновской области с 2013 года. Именно тогда был открыт первый такой центр "Воплощение" на площадке Ульяновского государственного университета. "Эта практика нам показалась очень эффективной, востребованной, причем со стороны не только детей младшего возраста, но и старшего, студентов", - уточнил он.

Далее был реализован проект подобного центра в Димитровграде, где был сделан упор на беспилотники и робототехнику, роботоманипуляторы. Следующий шаг - это открытие учреждения, ориентированного на технологии виртуальной реальности, в Заволжском районе Ульяновска. "И вот четвертый центр мы открыли сегодня на территории нашего региона, связанный с дизайном, с креативными индустриями, с встраиваемой электроникой. <…> Только на этой площадке мы ожидаем, что будет вовлечено порядка 100 ребят", - отметил Смекалин.

По словам председателя правительства региона, центр молодежного инновационного творчества отличается от простых кружков моделирования, которые были раньше, тем, что здесь используется профессиональное оборудование, которое применяется в реальной жизни - на предприятиях, в крупных компаниях, инжиниринговых центрах. "Все воспитанники центров могут найти для себя интересное: для начинающих это изготовление изделий на 3D-принтере, для ребят старшего возраста - это 3D-моделирование и 3D-прототипирование", - пояснил Смекалин.

Центр "Прогресс" в городе Димитровграде специализируется на работе с беспилотными летательными аппаратами. Основная деятельность учреждения "Воплощение" на базе Ульяновского государственного университета - металлообработка. Центр "Открытие" в Заволжском районе Ульяновска работает в сфере виртуальной реальности и прототипирования, открывшееся в четверг учреждение "Инженерная мастерская" связано с дизайном, креативными индустриями и встраиваемой электроникой.