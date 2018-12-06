Аэровокзал Бельбека будет рассчитан на деловые рейсы и прием 20 пассажиров в час

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Проект здания пассажирского терминала аэропорта Бельбек (Севастополь) планируется разработать в течение 2019 года, он будет рассчитан на работу с малыми рейсами деловой авиации и обслуживать до 20 пассажиров в час, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе международного аэропорта Симферополь, курирующего развитие гражданского сектора аэродрома.
Бельбек - военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. До конца года должна завершиться его модернизация, в том числе строительство второй ВПП. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики, при этом Бельбек сможет принимать и гражданские самолеты.
"Гражданский сектор аэропорта Бельбек будет предназначен для обслуживания рейсов деловой авиации. Рейсы государственной авиации при необходимости также могут воспользоваться гражданским терминалом аэропорта Бельбек. Разработка проекта должна завершиться в 2019 году", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что речь идет об основном здании аэровокзала. Строительство будет вестись на средства ООО "Международный Аэропорт Симферополь", стоимость и сроки будут определены после завершения проектирования.
В размещенной на сайте госзакупок документации говорится, что подрядчику предстоит разработать проект здания аэровокзала, а также привокзальной площади, парковки для частного транспорта и такси на 12 машиномест, подъездной дороги и внутренних проездов, перрона, участка перспективной застройки ангаров и другое.
Терминал будет рассчитан на обслуживание только внутренних рейсов, площадь составит около 500 кв. м. Планируется без потери комфорта минимизировать площади для пассажиров и сократить помещения административного и служебного назначения, так как при отсутствии рейсов аэровокзал не будет функционировать. В час терминал будет обслуживать до 20 пассажиров, принимать только по одному рейсу на вылет и прилет.