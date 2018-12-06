Корреспонденты ТАСС стали победителями премии "Медиа Кавказ"

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Работы корреспондентов информационного агентства России ТАСС завоевали награды в нескольких номинациях премии "Медиа Кавказ" в рамках VI Международного форума СМИ Северного Кавказа, который проходит 5-6 декабря в Грозном. Церемония награждения прошла в гостинице The Local, передает корреспондент ТАСС.
Собственный корреспондент ТАСС в Чеченской Республике Таисия Боршигова победила в номинации "Кавказ гостеприимный", а работы фотокорреспондента Елены Афониной выиграли сразу в нескольких номинациях - "Кавказ добрососедский", "Кавказ гостеприимный" и "Кавказ спортивный". Также в двух номинациях - "Лучший репортаж в интернет-СМИ" и "Лица Кавказа" - победу завоевали работы автора проекта ТАСС "Это Кавказ" Азы Исаевой.
"Вы стали победителями одного из самых престижных конкурсов Северного Кавказа, который открывает очень многие двери. <...> СМИ, в том числе, играют роль серьезного локомотива развития нашего региона и России в целом. Мы передаем эстафету Дагестану, который примет форум в 2019 году", - сказал, подводя итоги конкурса, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
"Медиа Кавказ" - конкурс для представителей медиа-сферы Северного Кавказа, целью которого является повышение уровня профессионального мастерства и ответственности, формирование единого информационного пространства округа и поддержка талантов. В общей сложности в шорт-лист конкурса вошли более 100 работ авторов из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также общерегиональных изданий.
Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс-служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе. Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чечни и Фонда президентских грантов. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.