Росгидромет намерен запускать спутники для метеомониторинга Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Метеорологический мониторинг Арктики будет осуществляться с помощью спутников, соответствующий проект разрабатывает Росгидромет. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге Форума "Арктика: Настоящее и будущее" руководитель Росгидромета РФ Максим Яковенко.

"Ищем варианты запуска малых спутников для Арктики, которые бы освещали арктическую зону. Именно спутники дают 80% всей информации", - сказал он.

В частности, по словам Яковенко, только с помощью спутниковых данных можно оценить толщину льда в Арктике, что необходимо, в частности, для судоходства. При этом сейчас Россия не имеет доступа к информации с высокоточных зарубежных спутников. "Сейчас получаем информацию с иностранных спутников, но она низкого разрешения, лед не видим. Высокое разрешение есть у нескольких спутников, но для России недоступна информация от них", - сказал глава ведомства.

Как отметил Яковенко, по Федеральной космической программе Роскосмос должен был запустить первый метеорологический спутник в 2017 году, второй - в 2019, однако программа осуществлена не была. Восполнить пробел Росгидромет планирует запуском малых спутников. "В советское время запускали метеорологические ракеты, по 900 в год, три полигона осталось, ракеты способны до 15 кг нагрузки выводить на орбиту до 300 км. Попытаемся малыми спутниками, которые живут год-полтора, закрыть имеющийся пробел", - сказал Яковенко.

По словам Яковенко, на это нужно меньше средств, чем предусматривала программа Роскосмоса. Интерес к спутникам уже высказали ряд крупных российских компаний в сфере связи, которые могут стать партнерами проекта.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.