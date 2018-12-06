Калининград примет до 40 тыс. туристов в новогодние каникулы

КАЛИНИНГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. До 40 тыс. туристов приедут в Калининград в период предстоящих новогодних каникул. Поток вырастет на 7% к уровню прошлого года, сообщил в четверг ТАСС министр культуры и туризма области Андрей Ермак, основываясь, в том числе на данных о бронировании отелей в регионе на первые недели января 2019 года.

"Мы ожидаем от 37 тыс. до 40 тыс. туристов в новогодние праздники, в зависимости от погоды. <...> Рост мы ожидаем [к уровню новогодних праздников конца 2017 начала 2018 года] примерно 7%", - сказал министр, добавив, что по уровню бронирования гостиниц в области на период с 30 декабря по 8 января рост уже составил 6,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Ермак уточнил, что гостинцы на новогодние праздники в Калининграде туристы начали бронировать уже в сентябре этого года, на 1 декабря за гостями зарезервированы 53,5% номеров в отелях и процент вырастет. Это, по его словам, говорит о росте интереса к региону даже несмотря на то, что Калининград не может предложить путешественнику горнолыжные курорты и не относятся к территориям, где зимой возможен пляжный отдых.

"Мы [Калининград] заняли пятое место в рейтинге популярности новогодних внутренних туристских направлений, опубликованном на сайте Ростуризма, и вошли в тройку самых желанных городов для встречи Нового года по сервису бронирования жилья для отдыха Твил.ру - первое место занял Санкт-Петербург, а Калининград разделил второе и третье место с Великим Устюгом - родиной Деда Мороза", - подчеркнул собеседник агентства.

Что ждет туриста

Министр отметил, что в дни новогодних каникул туристов привлекает атмосфера города и большую часть времени гости проводят именно в Калининграде. При этом их ждет насыщенная культурная программа как в областном центре, так и других городах.

С 1 по 8 января в Светлогорске на берегу Балтийского моря у здания театра эстрады "Янтарь Холл" пройдет уже ставший традиционным фестиваль зимних напитков, где гостей буду угощать разнообразными грогами, глинтвейнами, пуншем, чаем, кофе и множеством других согревающих напитков. Калининградская областная филармония 7 января пригласит гостей на концерт Государственного академического камерного оркестра России, с 3 декабря по 13 января Кафедральный собор на острове им. Иммануила Канта предложит восемь музыкальных программ от оперной музыки до кинопоказов в сопровождении струнного оркестра. В городе будут проходить две новогодние ярмарки, зимний фестиваль стритфуда, на центральной площади у Дома Советов откроется ледовый каток с каруселями, традиционно гостей будут ждать музеи и театры, рассказал Ермак.

"Побережье, Куршская коса - туристы туда, конечно едут погулять, подышать морским воздухом и вернуться в Калининград. Даже те, кто живут там, ездят в Калининград", - сказал он, объяснив это тем, что областной центр "более насыщен событийными мероприятиями и инфраструктурой".

В дни новогодних каникул Калининград становится местом семейного отдыха, добавил региональный министр. "Порядка 40%, - это семейный отдых. Едут семьи с детьми и семейные пары. <...> Групповые туры сильно не продаются - в основном самостоятельно люди все бронируют, выбирают экскурсии и потом здесь на месте решают, чем заниматься", - сказал он.

Средняя стоимость тура в регион продолжительностью четыре дня и три ночи составит 17 тыс. рублей, включая проживание, питание и экскурсии.

Стимулы роста

Рост турпотока в регион, в том числе и в новогодние праздники, в значительной степени обусловлен чемпионатом мира по футболу, четыре игры которого прошили в Калининграде, считает Ермак.

"Огромную помощь и поддержку оказал чемпионат мира по футболу. <...> Это было огромное количество фотографий и видео, размещенных в социальных сетях, где люди, которые приехали в Калининград поболеть за команды, которые они решили поддержать, рассказывали как здорово, интересно и красиво в Калининграде", - сказал он.

Кроме того, по его словам, сыграла роль стратегия развития туризма в регионе, которая предусматривает продвижение местного турпродукта в социальных сетях и на туристических выставках. На территории области действует система компенсации затрат кинопроизводителей на местных площадках. Фильмы, сцены которых сняты в регионе, например "Желтый глаз тигра", который сейчас демонстрируется на Первом канале, в свою очередь, ощутимо повышают интерес к территории. Они формируют у зрителя определенную эмоцию, которая играет роль при выборе им места для путешествия, добавил собеседник агентства, отметив, что это еще один фактор, стимулирующий рост турпотока в область.