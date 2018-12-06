Памятник Федору Абрамову установят в Архангельске к 100-летию писателя

Петербург примет основные торжества к 800-летию со дня рождения Александра Невского

Планируется также издать книгу и сформировать передвижную фотовыставку, посвященную храмам, которые носят имя святого князя, выпустить юбилейную почтовую марку и учредить юбилейную медаль

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