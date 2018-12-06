Общественная палата выступила против присвоения аэропорту Мурманска имени Николая II

МУРМАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) Мурманской области обратилась в Общественную палату РФ с просьбой не утверждать результаты голосования по присвоению аэропорту Мурманска имени Николая II. Как сообщил в четверг ТАСС председатель региональной ОП Юрий Мананков, за решение направить соответствующее письмо проголосовали все присутствовавшие на последнем пленарном заседании члены палаты.
"Общественность региона активно выступила против присвоения имени Николая II, мы решили направить письмо на имя председателя Общественной палаты РФ не утверждать результаты голосования", - сказал Мананков.
В письме озвучена просьба не присваивать и другие имена из списка голосования, а оставить существующее название - аэропорт города-героя Мурманск. "Альтернативные опросы показывают, что 86% мурманчан категорически против любого изменения нынешнего наименования", - говорится в письме.
Как пояснил Мананков, результаты голосования нельзя считать выражением мнения жителей области, поскольку участвовать в нем могли любые люди. "Более того, один человек мог проголосовать несколько раз, при этом велась недобросовестная агитация, когда некоторые публичные лица страны влияли на ход голосования", - отметил глава ОП.
Согласно итогам голосования на сайте проекта по аэропорту Мурманск имя последнего российского императора Николая II набрало 48% голосов. Первоначально имя императора предложили представители казачества, поскольку Мурманск (изначально - Романов-на-Мурмане) стал последним городом, основанным по указу Николая II в Российской империи. Также в тройку вошли имена легендарного полярника, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина, набравшее 42%, и имя знаменитого аса времен ВОВ Бориса Сафонова (8%).