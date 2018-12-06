Ученые разработали комплекс с точкой доступа к wi-fi для кочевников тундры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Ученые из Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Амосова разработали многофункциональный комплекс на солнечных батареях и с обеспечением точками доступа к wi-fi, предназначенный для использования коренными народами Крайнего Севера во время кочевок. Об этом сообщил директор Центра новых информационных технологий ФГАОУ ВО "СВФУ им. Амосова" Анатолий Жожиков, выступая на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".
"Коренные малочисленные народы Севера в основном ведут кочевой образ жизни... Оленеводы лишены достоинств информационного современного общества. Для них мы разработали многофункциональный комплекс жизнеобеспечения, который представляет собой вагончик два на три метра, оборудованный солнечным батареями, отоплением, тревожной кнопкой МЧС и точкой доступа к wi-fi", - рассказал он.
Жожиков отметил, что это мобильные комплексы, посредством внедрения которых можно реализовать среди кочевников возможности дистанционного обучения. Кроме того, при помощи этих комплексов 450 оленеводческих общин могли бы поддерживать между собой более тесную связь, сказал он.
Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.