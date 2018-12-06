Иностранные участники из 14 стран впервые посетят чемпионат DigitalSkills в Казани

ТАСС, 6 декабря. /ТАСС/. Делегация из 45 иностранцев из 14 стран впервые посетит отраслевой чемпионат в сфере IT и IoT-технологий по стандартам WorldSkills. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе WorldSkills Russia.
Чемпионат DigitalSkills пройдет с 12 по 16 декабря в столице Республики Татарстан. Площадкой соревнований по компетенциям цифровых профессий будущего станет "Казань Экспо", в котором в 2019 году пройдет чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019.
Делегация из 45 иностранцев из 14 стран впервые посетит отраслевой чемпионат в сфере IT и IoT-технологий по стандартам WorldSkills. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе WorldSkills Russia.
"Иностранные участники впервые приедут на отраслевой чемпионат DigitalSkills в составе 45 человек - экспертов, конкурсантов и обозревателей", - сообщили в пресс-службе. Помимо российских участников, чемпионат посетят представители Австралии, Австрии, Белоруссии, Германии, Гонконга, Китая, Кореи, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Франции, Эстонии и Японии.
Кроме того, в DigitalSkills примут участие школьники от 14 до 16 лет. Они покажут свои способности в компетенциях "Программные решения для бизнеса", "Разработка мобильных приложений" и "Машинное обучение и большие данные". Попробовать себя в сфере диджитал технологий смогут и посетители - в специальных зонах Try-a-Skill.
Центральным мероприятием деловой программы чемпионата станет кейс-шоу в формате TED "Код успеха в цифровом мире". 14 декабря молодые IT профессионалы и стартаперы поделятся своим кодом успеха и расскажут, как эффективно использовать открывающиеся возможности, какие цифровые навыки приведут к победе и где им обучают наиболее эффективно.
DigitalSkills - третий всероссийский чемпионат по стандартам WorldSkills в линейке отраслевых первенств, в которых принимают участие представители бизнеса и госкорпораций в качестве конкурсантов, экспертов и партнеров. Организаторами чемпионата выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Республика Татарстан и Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)".