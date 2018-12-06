Более 200 участников подали заявки на участие в чемпионате DigitalSkills в Казани

ТАСС, 6 декабря. Второй отраслевой чемпионат в сфере IT и IoT-технологий по стандартам WorldSkills объединит на своей площадке более 200 участников - сотрудников предприятий, студентов колледжей и вузов и школьников из 14 стран мира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Worldskills Russia.
Чемпионат DigitalSkills пройдет с 12 по 16 декабря в столице Республики Татарстан. "Площадкой соревнований по компетенциям цифровых профессий будущего станет "Казань Экспо", в котором в 2019 году пройдёт чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019. Участники продемонстрируют профессиональное мастерство в состязаниях по 24 компетенциям", - сообщили в пресс-службе.
Партнерами и разработчиками компетенций выступили компании-лидеры отрасли: "Ростелеком", "Таттелеком", Infowatch, Autodesk, Fanuc, "Российский квантовый центр" и другие. "В сравнении с предыдущим годом, когда чемпионат прошел впервые, количество участников и компетенций выросло более чем в полтора раза. Презентационных компетенций в программе первенства будет 17", - отметили в пресс-службе.
В частности, это такие компетенции как "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений", "Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП", "Интернет маркетинг".
Остальные компетенции представляют блок профессий будущего FutureSkills: "Анализ защищенности от внешних угроз", "Корпоративная защита внутренних угроз информационной безопасности", "Разработка мобильных приложений", "Машинное обучение и большие данные", "Интернет вещей", "Разработка решений с использованием блокчейн-технологий", "Разработка дополненной и виртуальной реальности", "Квантовые технологии", "BIM технологии", "Нейротехнологии", "Цифровой модельер", "Роботизированная сварка", "Сити-фермерство", "Облачные технологии".
DigitalSkills - третий всероссийский чемпионат по стандартам WorldSkills в линейке отраслевых первенств, в которых принимают участие представители бизнеса и госкорпораций в качестве конкурсантов, экспертов и партнеров. Организаторами чемпионата выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Республика Татарстан и Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)".