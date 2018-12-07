Кабмин вносит в ГД законопроект о регионах с особым функционированием рынка электроэнергии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, устанавливающий ограничение на включение новых участков в перечень субъектов страны, территории которых правительство может отнести к отдельным частям ценовых зон, для которых устанавливаются особенности функционирования рынков электрической энергии. Документ опубликован на сайте правительства.

"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об электроэнергетике" в части ограничения перечня отдельных частей ценовых зон оптового рынка, в которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков", - говорится в документе.

Кроме того, законопроектом определен список регионов, в которых цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми. В него вошли республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия, Тыва, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики.